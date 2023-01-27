ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران دعوات الشفاء تُحيط منصور البلوي مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة حرب مع الناتو والغرب الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة الطائي والشباب يسعيان لتجنب رقم سلبي الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتلة المبتعث السعودي
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.