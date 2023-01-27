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أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية وإصابة آخرين

المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران

2023-01-27 الساعة 2:55
المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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