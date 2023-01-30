المملكة تستضيف مؤتمر البنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستضيف البنك المركزي السعودي يومي الثلاثاء 31 يناير 2023، والأربعاء 1 فبراير 2023 في الرياض؛ المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك.

نخبة من الخبراء

وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول “ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعافٍ مستقر ومستدام”، حضور عدد من أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.

كما سيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.