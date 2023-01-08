المملكة تعرب عن بالغ الحزن والأسف جراء حادث تصادم حافلتين بالسنغال

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أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية السعودية جراء ما تسبب به حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، مما أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وقدمت الوزارة أحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية السنغال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.