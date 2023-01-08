Icon

%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص Icon مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي Icon السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي Icon مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدمت أحر التعازي لذوي الضحايا

المملكة تعرب عن بالغ الحزن والأسف جراء حادث تصادم حافلتين بالسنغال

2023-01-08 الساعة 7:11
المملكة تعرب عن بالغ الحزن والأسف جراء حادث تصادم حافلتين بالسنغال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية السعودية جراء ما تسبب به حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، مما أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وقدمت الوزارة أحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية السنغال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

قد يهمّك أيضاً
Img

بومة نادرة تظهر بعد اختفاء دام 100 عام

Img

عائق قد يبعد زيدان عن تدريب المنتخب الأمريكي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم