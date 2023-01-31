Icon

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية Icon وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة Icon وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين Icon الأرصاد: تساقط الثلوج على مرتفعات نيوم بدءًا من الغد Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء Icon فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط الاعتقاد الخاطئ بأن البلاد صحراء قاحلة

المملكة تمتلك أكبر المعاشب الطبية في العالم

2023-01-31 الساعة 5:40
المملكة تمتلك أكبر المعاشب الطبية في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن أكبر المعاشب الطبية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، توجد في المملكة.

لجنة للنباتات الطبية

وقال القحطاني خلال لقائه ببرنامج “ألف ميل” والذي يبث على قناة “السعودية”، أن علم النباتات كان مجهولًا بالمملكة سابقًا، والكثير كان يعتقد أن البلاد عبارة عن صحراء قاحلة، رغم التنوع في النباتات الموجودة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسهيلات مرنة يمنحها نظام الشركات الجديد لرواد الأعمال

Img

إقالة قائد شرطة طهران بعد الهجوم على سفارة أذربيجان

وأضاف أن الحب والاهتمام في النباتات وصفاتها العلاجية، كانت سببًا في إنشاء لجنة خاصة بالنباتات الطبية وقد حَظيت بموافقة الكلية والجامعة، وتلقت أيضًا اللجنة دعمًا كبيرًا لاستمرار عملها.

نشأة وتعليم

وعن نشأته ومسيرته التعليمية، تحدث الدكتور القحطاني بأنه انتقل مع عائلته إلى مدينة أبها، وتنقل بين أكثر من مدينة لاستكمال تعليمه في المراحل المتوسطة والثانوية، وكان من الناجحين ضمن ٦ طلاب في الثانوية في أبها.

وأضاف أنه دخل كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، وكان من أوائل الدفعة في الكلية، ثم عيّن معيدًا في “قسم العقاقير” وفيما بعد تدرج في المناصب بالقسم، كمل حصل على فرصة للسفر إلى بريطانيا ومتابعة الدراسات العليا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎