المملكة تمتلك أكبر المعاشب الطبية في العالم

كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن أكبر المعاشب الطبية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، توجد في المملكة.

لجنة للنباتات الطبية

وقال القحطاني خلال لقائه ببرنامج “ألف ميل” والذي يبث على قناة “السعودية”، أن علم النباتات كان مجهولًا بالمملكة سابقًا، والكثير كان يعتقد أن البلاد عبارة عن صحراء قاحلة، رغم التنوع في النباتات الموجودة.

وأضاف أن الحب والاهتمام في النباتات وصفاتها العلاجية، كانت سببًا في إنشاء لجنة خاصة بالنباتات الطبية وقد حَظيت بموافقة الكلية والجامعة، وتلقت أيضًا اللجنة دعمًا كبيرًا لاستمرار عملها.

نشأة وتعليم

وعن نشأته ومسيرته التعليمية، تحدث الدكتور القحطاني بأنه انتقل مع عائلته إلى مدينة أبها، وتنقل بين أكثر من مدينة لاستكمال تعليمه في المراحل المتوسطة والثانوية، وكان من الناجحين ضمن ٦ طلاب في الثانوية في أبها.

وأضاف أنه دخل كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، وكان من أوائل الدفعة في الكلية، ثم عيّن معيدًا في “قسم العقاقير” وفيما بعد تدرج في المناصب بالقسم، كمل حصل على فرصة للسفر إلى بريطانيا ومتابعة الدراسات العليا.