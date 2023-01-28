المملكة تُحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير.
وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم إن المملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.