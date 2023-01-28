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أدانت استهداف المدنيين وأكدت ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال

المملكة تُحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

2023-01-28 الساعة 4:00
المملكة تُحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير.

وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم إن المملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

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