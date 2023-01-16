المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 62 ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر سهم بحر العرب عند أعلى مستوى في شهر كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى إداري في منطقة هيران في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق.