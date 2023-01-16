Icon

المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال Icon أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة Icon لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 62 Icon ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر Icon سهم بحر العرب عند أعلى مستوى في شهر Icon كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم Icon آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال  Icon مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry Icon سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت رفضها لكل أشكال العنف والتطرف

المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال

2023-01-16 الساعة 4:31
المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى إداري في منطقة هيران في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

رفض الإرهاب

وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفالح: تقييم المستثمرين للتعدين سيكون الأعلى في السعودية

Img

التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة