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طالبت الحكومات الأوروبية بوقف هذه الانتهاكات المتطرفة

المملكة: حرق المصحف في كوبنهاجن استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين

2023-01-28 الساعة 12:39
المملكة: حرق المصحف في كوبنهاجن استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن بحرق نسخ من المصحف الشريف، وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

أعمال سافرة تكررت بعواصم أوروبية

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت مع الأسف في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.

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مطالبات بوقف هذه الانتهاكات المتطرفة

وشددت وزارة الخارجية على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة، بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.

 

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