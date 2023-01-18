المملكة مستهدفة بالمخدرات والشبو أكثرها خطورة

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أكد مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الحماد، اليوم الأربعاء، أن المملكة مستهدفة بالمخدرات، معتبرًا أن مادة الشبو المخدرة من أخطر الأنواع ، داعيًا الآباء والأمهات إلى متابعة البرامج التوعوية للتعرف عليها وحماية الأبناء منها؛ فالمسؤولية مشتركة والخطر كبير.
من جهته طالب مدير تعليم مكة أحمد الزايدي خلال الملتقى التوعوي للمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بضرورة تكاتف الجهود وتعاون الجميع؛ لمواجهة خطورة المخدرات وخصوصاً مادة الشبو من أجل حماية وتوعية الشباب من شرها الفتّاك.
تعاونت إدارة تعليم مكة بالتعاون مع الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة مكة المكرمة لإقامة الملتقى التثقيفي الوقائي “سفراء الوقاية في البيئات التعليمية”وذلك بهدف تثقيف الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات بخطورة وأضرار المخدرات ومادة الشبو المخدر.
صاحب الملتقى معرض التوعية بضرر المخدرات وخطورة مادة الشبو المخدرة ؛ حيث استهدف المعرض توعية الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس وتعريفهم على مهارات وملاحظة رصد عوامل الخطورة في المخدرات والحماية منها.
ويضم المعرض المشترك بين تعليم مكة وإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة 26 لوحة توعية بأنواع المواد المخدرة و 7 عينات حقيقية منها وشاشات رقمية تشرح خطورة هذه الآفة وكيفية استكشاف المتعاطي لها.