المنتخب السعودي يتفوق على اليمن بثنائية بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج، بتقدم المنتخب السعودي بهدفين دون رد.
هدددددف!⚽
مصعب الجوير يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطنيقد يهمّك أيضاً
السعودية 2 – 0 اليمن #السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5WUTW07CZJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
وكان اللاعب سميحان النابت بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ18 بعد تصويبة قوية على يمين حارس اليمن.
ثم عزز مصعب الجوير من تقدم الأخضر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب البصرة الدولي في العراق.
هدددددف!⚽
منتخبنا الوطني يفتتح أول أهدافه في كأس الخليج عن طريق سميحان النابت
السعودية 1 – 0 اليمن #السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/mNG2AR3F4t
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
يذكر أن المنتخب العراقي كان تعادل بدون أهداف مع المنتخب العُماني في افتتاح بطولة خليجي 25.
تُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.
وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.