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ضمن منافسات كأس الخليج

المنتخب السعودي يُعزز سجله المميز ضد اليمن

2023-01-07 الساعة 1:00
المنتخب السعودي يُعزز سجله المميز ضد اليمن
المواطن - مروة نبيل

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واصل المنتخب السعودي سلسلة انتصاراته ضد نظيره اليمن ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، وسط تمنيات بمواصلة التألق والمنافسة على اللقب.

فوز المنتخب السعودي ضد اليمن

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره اليمن بالأمس على ملعب البصرة الدولي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في “خليجي 25″، ونجح الأخضر في الفوز بهدفين دون رد.

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السعودية ضد اليمن خليجي 25
جانب من مباراة السعودية واليمن – المصدر @SaudiNT

ونجح الأخضر في تسجيل ثنائية خلال أحداث الشوط الأول، حيث فض سميحان النابت اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18، قبل أن يحرز مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 34.

سميحان النابت
احتفال سميحان النابت – المصدر @SaudiNT

تألق الأخضر في مواجهات اليمن

وعزز المنتخب السعودي تفوقه على اليمن في بطولة كأس الخليج، حيث تقابلا 6 مرات، وتمكن الأخضر من الفوز بهم جميعًا، وكانت البداية في “خليجي 16” عام 2003، وفاز الصقور بهدفين دون رد.

وفاز الأخضر على المنتخب اليمني الأول لكرة القدم بهدفين دون رد في كأس الخليج عامي 2004 و2013، قبل أن يفوز بنتائج كبيرة في 2009 بـ6/0 وعام 2010 بأربعة أهداف دون رد، قبل الفوز في مواجهة الأمس.

وقبل انطلاق “خليجي 25″، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني في تصفيات كأس آسيا ومونديال 2022، وتعادلا إيجابيًا بنتيجة 2/2 ذهابًا، قبل أن يفوز الأخضر إيابًا بثلاثة أهداف دون رد.

الأخضر في كأس الخليج
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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