المنتخب السعودي يُعزز سجله المميز ضد اليمن

واصل المنتخب السعودي سلسلة انتصاراته ضد نظيره اليمن ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، وسط تمنيات بمواصلة التألق والمنافسة على اللقب.

فوز المنتخب السعودي ضد اليمن

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره اليمن بالأمس على ملعب البصرة الدولي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في “خليجي 25″، ونجح الأخضر في الفوز بهدفين دون رد.

ونجح الأخضر في تسجيل ثنائية خلال أحداث الشوط الأول، حيث فض سميحان النابت اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18، قبل أن يحرز مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 34.

تألق الأخضر في مواجهات اليمن

وعزز المنتخب السعودي تفوقه على اليمن في بطولة كأس الخليج، حيث تقابلا 6 مرات، وتمكن الأخضر من الفوز بهم جميعًا، وكانت البداية في “خليجي 16” عام 2003، وفاز الصقور بهدفين دون رد.

وفاز الأخضر على المنتخب اليمني الأول لكرة القدم بهدفين دون رد في كأس الخليج عامي 2004 و2013، قبل أن يفوز بنتائج كبيرة في 2009 بـ6/0 وعام 2010 بأربعة أهداف دون رد، قبل الفوز في مواجهة الأمس.

وقبل انطلاق “خليجي 25″، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني في تصفيات كأس آسيا ومونديال 2022، وتعادلا إيجابيًا بنتيجة 2/2 ذهابًا، قبل أن يفوز الأخضر إيابًا بثلاثة أهداف دون رد.