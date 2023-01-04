المنتخب السعودي يُغادر إلى العراق

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غادرت بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، إلى العراق، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.
ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الأخضر بصحبة المدير الفني سعد الشهري إلى العراق، لبدء مشواره في كأس الخليج.
ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مشواره في “خليجي 25“، بمواجهة اليمن يوم الجمعة المقبل، على أن يخوض ثاني مواجهاته يوم 9 يناير ضد منتخب العراق، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء عمان، يوم الخميس الموافق 12.
وخاض المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في الرياض بداية من الأحد الماضي وحتى المغادرة اليوم، حيث حرص سعد الشهري على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكة التي سينتهجها في “خليجي 25″، كما اطمأن على جاهزية اللاعبين.
وضم سعد الشهري، 23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لبطولة “خليجي 25″، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني وزياد الصحفي.
كما تواجد في قائمة الأخضر للبطولة كل من، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي ومحمد مران.