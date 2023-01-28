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الموارد البشرية: المرحلة الثانية من نطاقات المطور تدخل حيز التنفيذ

2023-01-28 الساعة 2:31
الموارد البشرية: المرحلة الثانية من نطاقات المطور تدخل حيز التنفيذ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، دخول المرحلة الثانية من برنامج نطاقات المطور؛ حيز التنفيذ.

وأطلقت الوزارة خدمة الاحتساب الفوري للمنشآت وذلك لفترة شهرين من الإطلاق؛ لتحفيز المنشآت ودعمها بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ.

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تحسين أداء سوق العمل

وكانت الوزارة قد بدأت في تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص في الأول من ديسمبر 2021م، وذلك تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة إن برنامج نطاقات المطور يعد من أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرصٍ وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن.

خطة توطين واضحة

وأبانت أن البرنامج يقدم عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة، لمدة 3 سنوات بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين.

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