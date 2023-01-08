الموارد البشرية: تأخر المنشآت بصرف الأجور مخالفة للنظام

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن تأخر المنشآت بصرف الأجور مخالفة للنظام.
ودعت عبر خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، المواطنين لتقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن تأخير صرف الرواتب الشهرية والتي قد تصل ليوم 10 في الشهر، متسائلين عن الجولات التفتيشية لتلك المنشآت.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن شهر يناير من كل عام هو موعد التقييم الذاتي للمنشأة.
وأكدت الوزارة، أهمية التقييم؛ لدوره المهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح الوزارة وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.
ودعت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي” وإكمال التقييم إلكترونيًا عبر موقعها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة.