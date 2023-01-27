الموارد البشرية توضح أحقية الأفراد المستقلين بالسكن في المعاش

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأفراد المستقلين بالسكن يمكنهم التسجيل بطلب مستقل وستتم دراسة أحقيتهم بالمعاش.
جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، حيث قالت: يمكن تسجيل الأفراد المستقلين بالسكن (دون اعتبار للحيثيات) بطلب مستقل وستتم دراسة استحقاقهم للمعاش متى كان دخل الفرد لا يفي بالاحتياجات الأساسية.
من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:
وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.