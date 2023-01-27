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يتم التسجيل وسيتم دراسة استحقاقهم

الموارد البشرية توضح أحقية الأفراد المستقلين بالسكن في المعاش

2023-01-27 الساعة 1:02
الموارد البشرية توضح أحقية الأفراد المستقلين بالسكن في المعاش
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأفراد المستقلين بالسكن يمكنهم التسجيل بطلب مستقل وستتم دراسة أحقيتهم بالمعاش.

إمكانية التسجيل

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، حيث قالت: يمكن تسجيل الأفراد المستقلين بالسكن (دون اعتبار للحيثيات) بطلب مستقل وستتم دراسة استحقاقهم للمعاش متى كان دخل الفرد لا يفي بالاحتياجات الأساسية.

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أهلية الضمان الاجتماعي

من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:

  • الانتقال إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
  • إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي، ورمز التحقق.
  • الضغط على استعلام.

وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.

 

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