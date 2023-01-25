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بعد قبول الاعتراض بشكل نهائي

الموارد البشرية توضح حالات إيداع الدفعات المالية بأثر رجعي

2023-01-25 الساعة 2:48
الموارد البشرية توضح حالات إيداع الدفعات المالية بأثر رجعي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحقية المستفيد بتعويضه عن كامل الدفعات المستحقة له عند دراسة الشكوى الخاصة بالدفعة المالية وقبولها.

الدفعة المالية بأثر رجعي

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية عبر موقع “تويتر”، على أهم الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

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وبشأن إيداع الدفعة المالية بأثر رجعي بعد قبول الاعتراض، أوضحت العناية بالمستفيدين أنه عندما تم دراسة اعتراض المستفيد، وتكون النتيجة “مقبول نهائي”، فيتم تعويض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له.

القبول النهائي

ولفتت إلى أن “القبول النهائي” يقصد به أنه بعد دراسة الشكوى المالية وظهور صحتها يتم قبولها نهائيًا من قبل مشرفي الشكاوى المالية، وعندها تتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن المبالغ غير المصروفة.

وأشارت إلى أنه في حال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف المبلغ المستحق في الدفعة التالية مباشرة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في استقبال الشكاوى المالية من تاريخ 10 يناير وتستمر لمدة 30 يومًا.

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