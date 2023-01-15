الموارد البشرية توضح كيفية معرفة قيمة استحقاق منصة الدعم والحماية

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر”، على سؤال حول “كم الحد المانع للضمان؟”.
وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه “لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).
من جهة أخرى، أكد الحساب أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحًا أن دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذكرت في وقت سابق، أن هناك 3 أسباب جديدة قد تؤدي إلى قطع معاش الضمان الاجتماعي وهي:
1- وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.
2 – رفض المستفيد لزيارة الباحث المنزلية.
3 – ثبوت عدم الجدية في البحث عن العمل، ومنها التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة.