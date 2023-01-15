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عن طريق الحاسبة التقديرية

الموارد البشرية توضح كيفية معرفة قيمة استحقاق منصة الدعم والحماية

2023-01-15 الساعة 3:17
الموارد البشرية توضح كيفية معرفة قيمة استحقاق منصة الدعم والحماية
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.

حاسبة الدعم

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر”، على سؤال حول “كم الحد المانع للضمان؟”.

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وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه “لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

من جهة أخرى، أكد الحساب أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحًا أن دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب.

أسباب قطع المعاش

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذكرت في وقت سابق، أن هناك 3 أسباب جديدة قد تؤدي إلى قطع معاش الضمان الاجتماعي وهي:

1- وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.

2 – رفض المستفيد لزيارة الباحث المنزلية.

3 – ثبوت عدم الجدية في البحث عن العمل، ومنها التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة.

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