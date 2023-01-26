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مع مطالب تحويلها ليومين

الموارد البشرية حول زيادة إجازة القطاع الخاص: هناك مراجعة دورية للأنظمة

2023-01-26 الساعة 3:57
الموارد البشرية حول زيادة إجازة القطاع الخاص: هناك مراجعة دورية للأنظمة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا بشأن مطالب زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين بدلاً من يوم واحد أسبوعيًا.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على سؤال بموقع “تويتر”، بشأن أن يتم تعميم الإجازة لمدة يومين أسبوعيًا للموظفين العاملين في القطاع الخاص بدلًا من يوم واحد.

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مراجعة دورية للأنظمة

وقالت وزارة الموارد البشرية: “ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية”.

وأضافت أنه تم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.

العمل عن بعد

ومن جانب آخر، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت في وقت سابق، إنه يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص تحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقرات العمل، إذا قدّر أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، بسبب ظروف الطقس.

وقالت الوزارة إنه “يمكن لصاحب العمل تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل”.

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