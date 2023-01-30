الموارد البشرية: دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على حصول المستفيد على معاش الضمان الاجتماعي.

برنامج لذوي الدخل المحدود

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًا على استفسار أحد المواطنين بأن دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن الإسكان التنموي هو برنامج تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لذوي الدخل المحدود، ويمكن الاستعلام عن البرنامج من خلال قنوات التواصل الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

وفي وقت سابق، حددت الموارد البشرية حالات تستوجب معها وقف معاش الضمان الاجتماعي وهي:

ـ وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.

ـ في حالة رفض المتقدم للحصول على الدعم زيارة الباحث الميداني.

ـ في حالة التأكد أن المستفيد لا يبحث عن العمل وغير متقدم في منصات التوظيف المعتمدة.

ـ يتم إيقاف المعاش في حالة عدم الالتزام بالخطة الخاصة بالتأهل.

ـ عند الإقامة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.

ـ يتم إيقاف المعاش على الفور عند وفاة المستفيد.

ـ عند تنازل المستفيد عن معاشه ليذهب إلى مستحق آخر.

ـ عند التأخير عن تحديث بيانات المستفيدين الشخصية المنصوص عليها في المادة الثانية.

ـ عند الإخلال بأي من شروط الاستحقاق التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية.