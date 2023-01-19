الموارد البشرية: دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقف دعم المواشي من الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين حيث سأل: هل يؤثر دعم صغار المواشي على الضمان؟ لتجيب الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع تويتر، قائلة: يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل للعائل والتابعين، حيث يعتبر دعم المواشي من الدخل غير المكتسب.
من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:
وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.