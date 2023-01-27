الموارد البشرية: راجعوا مكتب العمل لنقل ملكية المنشأة بنفس السجل التجاري

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة مراجعة مكتب العمال حال نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد، ويتم نقل العمالة تلقائيًّا.

أهلية الضمان الاجتماعي

من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:

الانتقال إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي، ورمز التحقق.

الضغط على استعلام.

وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.