الموارد البشرية: راجعوا مكتب العمل لنقل ملكية المنشأة بنفس السجل التجاري شوارع دولة أوروبية تفيض بأطنان القمامة والروائح الكريهة تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف بالأحضان: مع أبو وديع الغالي السجن وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة إساءة استخدام التوقيعات الإلكترونية الجمهوريون يختارون مرشحًا جديدًا لرئاسة أمريكا بدلًا من ترامب معلم أمريكي يعتدي على طالب بطريقة وحشية سماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة الأرصاد : الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 7 مناطق الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة مراجعة مكتب العمال حال نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد، ويتم نقل العمالة تلقائيًّا.
من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:
وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.