الموارد البشرية: عدد العمالة المنزلية يؤثر على استحقاق المعاش

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن وجود 3 من العمالة المنزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش.
وقالت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين: ” يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية”.
وفي وقت سابق، حددت الموارد البشرية حالات تستوجب معها وقف معاش الضمان الاجتماعي وهي:
ـ وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.
ـ في حالة رفض المتقدم للحصول على الدعم زيارة الباحث الميداني.
ـ في حالة التأكد أن المستفيد لا يبحث عن العمل وغير متقدم في منصات التوظيف المعتمدة.
ـ يتم إيقاف المعاش في حالة عدم الالتزام بالخطة الخاصة بالتأهل.
ـ عند الإقامة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج.
ـ يتم إيقاف المعاش على الفور عند وفاة المستفيد.
ـ عند تنازل المستفيد عن معاشه ليذهب إلى مستحق آخر.
ـ عند التأخير عن تحديث بيانات المستفيدين الشخصية المنصوص عليها في المادة الثانية.
ـ عند الإخلال بأي من شروط الاستحقاق التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية