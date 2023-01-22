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دون رسوم حكومية للعامل وفقًا للمادة 40

الموارد البشرية: نقل العمالة تلقائيًا حال تغيير المنشأة

2023-01-22 الساعة 8:42
الموارد البشرية: نقل العمالة تلقائيًا حال تغيير المنشأة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن نقل العمالة في حال نقل ملكية المنشأة بنفس السجل التجاري يتم بشكل تلقائي، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين.

خطوات نقل الملكية

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن خطوات نقل الملكية تتضمن:

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ـ مراجعة مكتب العمل .

ـ تحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء.

ـ فتح ملف للمالك الجديد.

دون رسوم للعامل

وأشارت الوزارة إلى أن العامل لا يتحمل أي رسوم حكومية فُرضت على صاحب العمل بسبب العمل؛ وذلك استنادًا للمادة 40 من نظام العمل.

 

 

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