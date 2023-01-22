جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة الموارد البشرية: نقل العمالة تلقائيًا حال تغيير المنشأة أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي للسرطان أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق 20 ألف طالب بالكويت اشتروا اختبارات مسربة خلال عامين معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا النصر يؤكد مشاركة رونالدو ضد الاتفاق الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن نقل العمالة في حال نقل ملكية المنشأة بنفس السجل التجاري يتم بشكل تلقائي، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن خطوات نقل الملكية تتضمن:
ـ مراجعة مكتب العمل .
ـ تحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء.
ـ فتح ملف للمالك الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن العامل لا يتحمل أي رسوم حكومية فُرضت على صاحب العمل بسبب العمل؛ وذلك استنادًا للمادة 40 من نظام العمل.