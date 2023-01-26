الموارد البشرية: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على نتيجة الأهلية

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، اليوم الخميس، حيث أشارت إلى أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.
من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:
وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.