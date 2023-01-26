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الضمان المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

الموارد البشرية: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على نتيجة الأهلية

2023-01-26 الساعة 8:57
الموارد البشرية: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على نتيجة الأهلية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، اليوم الخميس، حيث أشارت إلى أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:

  • الانتقال إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
  • إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي، ورمز التحقق.
  • الضغط على استعلام.

وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.

 

 

 

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