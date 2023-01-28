الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية المُستفيد لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي.

ولفتت الوزارة إلى أن خطوات الاعتراض تتضمن الخطوات التالية:

7 خطوات لتقديم اعتراض

– تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية

– اختيار “برامج الدعم الخاصة بي”

– الضغط على أيقونة “برنامج الضمان الاجتماعي”.

– اختيار “الأهلية والاستحقاق”

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية

– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

– تسليم الاعتراض.