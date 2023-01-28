الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية المُستفيد لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي.
ولفتت الوزارة إلى أن خطوات الاعتراض تتضمن الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية
– اختيار “برامج الدعم الخاصة بي”
– الضغط على أيقونة “برنامج الضمان الاجتماعي”.
– اختيار “الأهلية والاستحقاق”
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
– تسليم الاعتراض.