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الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور

2023-01-28 الساعة 12:04
الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية المُستفيد لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي.

ولفتت الوزارة إلى أن خطوات الاعتراض تتضمن الخطوات التالية:

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7 خطوات لتقديم اعتراض

– تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية

– اختيار “برامج الدعم الخاصة بي”

– الضغط على أيقونة “برنامج الضمان الاجتماعي”.

– اختيار “الأهلية والاستحقاق”

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية

– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

– تسليم الاعتراض.

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