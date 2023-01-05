“المواطن” توثق افتتاح نادي أوبتمو الأول من نوعه في السعودية

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رصدت “المواطن” فعاليات افتتاح أرماح الرياضية لـ نادي أوبتمو الرجالي، في حي الملقا في مدينة الرياض، والذي يعد بفخامته وخدماته الأول من نوعه في المملكة، وذلك بمساحة إجمالية تبلغ (٣٧٠٠) متر مربع.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية فهد الحقباني: ” حرصنا منذ بداية مراحل تصميم أوبتمو وتخطيطه أن يكون هذا النادي الرياضي ناديًا فخمًا وذكيًا ، بحيث يعكس حجم التطور الكبير التي تشهده صناعة الأندية على مستوى العالم ، باختيار أفضل الأجهزة الحديثة من شركات مختلفة لتحقيق أفضل خدمات الرفاهية”.
وتابع الحقباني بالقول:” إنه استعان في النادي بدمج التكنولوجيا فالدخول يتم بتقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى تزويد بعض الأجهزة بخاصية التحميل الكامل”.
ويعتبر نادي أوبتمو الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور شخصيات رياضية ووممثلي أجهزة الإعلام، ناديًا رياضيًا ذكيًا، ومزودًا بأحدث الأجهزة الرياضية والتقنية في العالم، حيث يشمل النادي جميع الرياضات المختلفة التي تلبي احتياجات المشترك الرياضي والرفاهية والخصوصية.
وخلال الفعاليات كانت “المواطن” حاضرة لرصد أبرز الأجهزة والتجهيزات الحديثة للنادي الذي يعد أكبر نقلة نوعية للأندية بالمملكة.