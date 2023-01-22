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أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض

“المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards

2023-01-22 الساعة 11:09
“المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “المواطن” أبرز لقطات وإطلالات النجوم العالميين والعرب في الحفل الأضخم لتوزيع جوائز الترفيه Joy Awards 2023، الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

أقيم حفل توزيع  Joy Awards  تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة “MBC”.

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ووثقت “المواطن” ليلة استثنائية خلال 30 صورة لأبرز نجوم الفن المشاركين بالحفل.

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