“المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards

وثقت “المواطن” أبرز لقطات وإطلالات النجوم العالميين والعرب في الحفل الأضخم لتوزيع جوائز الترفيه Joy Awards 2023، الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

أقيم حفل توزيع Joy Awards تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة “MBC”.

ليلة استثنائية

ووثقت “المواطن” ليلة استثنائية خلال 30 صورة لأبرز نجوم الفن المشاركين بالحفل.