الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة

جاء ختام الموسم الثالث من مسلسل The Boys في يوليو 2022 بعد عرض 8 حلقات منه تضمنت مشاهد عنيفة ودموية، وبسبب استمرارية نجاحه أعلن المنتجون عن عودة العمل في موسم رابع.

The Boys أفضل عروض Prime Video

يُعد مسلسل The Boys أفضل عروض منصة Prime Video، لذلك فقد كانت سريعة للغاية من حيث الإعلان عن الموسم الرابع، ومع ذلك فإنه لم يتم تحديد موعد دقيق.

من جهة أخرى، فإن متوسط الإنتاج في المواسم السابقة استغرق نحو عام، وبالنظر إلى إنتاج الموسم الرابع بدأ في أغسطس 2022، فإنه من المتوقع أن يصدر في وقت ما حول أغسطس 2023.

تفاصيل جديدة عن المسلسل

قال منتج The Boys إن الموسم الرابع يحتوي على مشهد هو الأكثر إثارة للاشمئزاز في تاريخ التلفزيون، وبقدر ما كان التعليق صادمًا، إلا أنه قام بالتأثير المطلوب، وجعل اسم العمل يتصدر مواقع البحث العالمية.

وقال مشرف المؤثرات البصرية والمنتج المساعد، ستيفان فليت، على تويتر: أعتقد أني رأيت للتو الشيء الأكثر إثارة للاشمئزاز خلال عملي في هذا المجال حتى الآن.

ثم اقتبس حساب مسلسل The Boys الرسمي على تويتر التغريدة وأعاد نشرها مازحًا أن الموسم الجديد سيخضع لتصنيف الرقابة العائلية، وذلك على عكس المواسم السابقة التي كانت بتصنيف للبالغين.