Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يتم تأكيد موعد الطرح حتى الآن

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة

2023-01-15 الساعة 3:46
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

جاء ختام الموسم الثالث من مسلسل The Boys في يوليو 2022 بعد عرض 8 حلقات منه تضمنت مشاهد عنيفة ودموية، وبسبب استمرارية نجاحه أعلن المنتجون عن عودة العمل في موسم رابع.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

Img

صحيفة ماركا: الهلال والاتحاد يُغريان ميسي بـ 350 مليون يورو

The Boys أفضل عروض Prime Video 

يُعد مسلسل The Boys أفضل عروض منصة Prime Video، لذلك فقد كانت سريعة للغاية من حيث الإعلان عن الموسم الرابع، ومع ذلك فإنه لم يتم تحديد موعد دقيق.

من جهة أخرى، فإن متوسط الإنتاج في المواسم السابقة استغرق نحو عام، وبالنظر إلى إنتاج الموسم الرابع بدأ في أغسطس 2022، فإنه من المتوقع أن يصدر في وقت ما حول أغسطس 2023.

تفاصيل جديدة عن المسلسل

قال منتج The Boys إن الموسم الرابع يحتوي على مشهد هو الأكثر إثارة للاشمئزاز في تاريخ التلفزيون، وبقدر ما كان التعليق صادمًا، إلا أنه قام بالتأثير المطلوب، وجعل اسم العمل يتصدر مواقع البحث العالمية.

وقال مشرف المؤثرات البصرية والمنتج المساعد، ستيفان فليت، على تويتر: أعتقد أني رأيت للتو الشيء الأكثر إثارة للاشمئزاز خلال عملي في هذا المجال حتى الآن.

ثم اقتبس حساب مسلسل The Boys الرسمي على تويتر التغريدة وأعاد نشرها مازحًا أن الموسم الجديد سيخضع لتصنيف الرقابة العائلية، وذلك على عكس المواسم السابقة التي كانت بتصنيف للبالغين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية