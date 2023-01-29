المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ

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حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، خطوات رفع المشترك شكوى سداد خاطئ من خلال التطبيق الإلكتروني.
وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخطوات تتضمن ما يلي:
– الدخول للصفحة الرئيسية في التطبيق
– ثم اختيار أيقونة الشكاوى
– ثم اختيار شكوى جديدة
– ثم الفواتير
– ثم الدخول لسداد خاطئ ويتم كتابة وصف الشكوى والمبلغ المدفوع ورقم الحساب.
وأشارت الشركة، إلى أن خطوات رفع شكوى جودة مياه تشمل الدخول للصفحة الرئيسية وبعدها أيقونة الشكاوى ثم شكوى جديدة عن خدمة جودة المياه.