الناتو: لا يمكن الاستخفاف بـ بوتين 

قال حلف الناتو، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الاستخفاف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا على أن روسيا تجهز لحرب طويلة.

وتابع الحلف أنه يمكن إيقاف الحرب إذا أراد بوتين ذلك، لكن الرئيس الروسي يعمل على رفع عدد قواته، حيث قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه تم زيادة حجم القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون خلال 2023-2026.

روسيا ترفض اقتراحات زيلينسكي

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.

وأوضح أن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفًا أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي في موسكو، دعا لافروف، الناتو مجددًا إلى إزالة بنيته التحتية العسكرية من أوكرانيا والدول الأخرى القريبة من حدود روسيا.

كما وصلت طائرات مراقبة تابعة للناتو إلى رومانيا، الثلاثاء، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي.

كما كشف الحلف، الأسبوع الماضي، أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوًا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

تحطم طائرة وزير الداخلية الأوكراني

وتأتي تصريحات الناتو عقب تحطم طائرة هليكوبتر حكومية أوكرانية، على متنها وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول ييفهين يينين، ووزير الدولة يوري لوبكوفيتش.

وأدى التحطم إلى وفاة جميع الركاب على متنها والبالغ عددهم 9 أشخاص، كما استقر الحطام بجانب حضانة أطفال ما أدى إلى وفاة 9 منهم أيضًا.