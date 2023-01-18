الناتو: لا يمكن الاستخفاف بـ بوتين 

عرض مذهل للمجندات في حفل تخرجهن بالمديرية العامة للسجون تفاصيل اتفاق فينسنت أبو بكر مع بشكتاش أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم مايكروسوفت تتخلى عن 11 ألف موظف انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد المأكولات الشتوية تتسيد مائدة المخيمات والنزهات بالحدود الشمالية بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن مصير أخيه رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى تفاصيل الحجز بعد إتمام التقديم على الحج مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين وقيصرية الكتاب
قال حلف الناتو، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الاستخفاف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا على أن روسيا تجهز لحرب طويلة.
وتابع الحلف أنه يمكن إيقاف الحرب إذا أراد بوتين ذلك، لكن الرئيس الروسي يعمل على رفع عدد قواته، حيث قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه تم زيادة حجم القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون خلال 2023-2026.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
وأوضح أن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفًا أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي في موسكو، دعا لافروف، الناتو مجددًا إلى إزالة بنيته التحتية العسكرية من أوكرانيا والدول الأخرى القريبة من حدود روسيا.
كما وصلت طائرات مراقبة تابعة للناتو إلى رومانيا، الثلاثاء، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي.
كما كشف الحلف، الأسبوع الماضي، أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوًا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.
وتأتي تصريحات الناتو عقب تحطم طائرة هليكوبتر حكومية أوكرانية، على متنها وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول ييفهين يينين، ووزير الدولة يوري لوبكوفيتش.
وأدى التحطم إلى وفاة جميع الركاب على متنها والبالغ عددهم 9 أشخاص، كما استقر الحطام بجانب حضانة أطفال ما أدى إلى وفاة 9 منهم أيضًا.