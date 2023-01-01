النادي الأهلي المصري يسعى لاستعادة الانتصارات

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتجاوز عقبة بيراميدز.

الأهلي ضد بيراميدز

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد بيراميدز، يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع.

النادي الأهلي يسعى للفوز

ويدخل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز، لاستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج مؤخرًا، حيث سقط في فخ التعادل آخر مباراتين ضد سموحة وسيراميكا كيلوباترا.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات أكثر من لاعب غدًا بسبب الإصابة، ومنهم؛ أكرم توفيق، بيرسي تاو، مصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر، فيما تُشير التقارير إلى استعادة أحمد عبدالقادر.

وتعول الجماهير الأهلاوية على خبرات نجومه لتحقيق الفوز، ومنهم علي معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، حمدي فتحي وأليو ديانج.

على الجانب الآخر، يطمح بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس لتحقيق الفوز على النادي الأهلي، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويعول على تألق نجميه رمضان صبحي ومصطفى فتحي.