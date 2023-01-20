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ألمانيا اشترطت مشاركة أمريكا أولًا

النزاع على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا يقوض وحدة الحلفاء

2023-01-20 الساعة 12:11
النزاع على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا يقوض وحدة الحلفاء
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تنازع ممثلو ألمانيا وأمريكا حول مسألة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، حيث جرت المفاوضات بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الألماني المعين حديثًا بوريس بيستوريوس. وبحسب صحيفة التايمز، قدم الطرفان حججهما حول مسألة تسليم الدبابات إلى كييف.

وجهة النظر الأمريكية

من وجهة النظر الأمريكية، يعتقد المسؤولون بأن دبابات ليوبارد الألمانية أسهل في الاستخدام والخدمة وتستهلك وقودًا أقل، هذه التقنية متاحة على نطاق واسع في أوروبا.

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الرد الألماني

في المقابل، تستمر برلين في الإصرار على أن تكون واشنطن أول من ينقل الدبابات إلى أوكرانيا، وعن ذلك قال وزير الاقتصاد الألماني: يمكن إرسال دبابات لأوكرانيا إذا فعلت أمريكا ذلك أولًا.

وأضافت الصحيفة: الخلاف بسبب الدبابات هو خلاف آخر بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت أمريكا تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن السلطات لا ترى أي جدوى من نقل دبابات أبرامز تحديدًا، ولا تزال ألمانيا أيضًا تتجنب توريد ليوبارد لأوكرانيا.

تقويض وحدة الحلفاء

وقالت وكالة بلومبرغ تعليقًا على النزاع الأمريكي الألماني إن مثل هذا الجدل والتأخير في إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا لمساعدتها على الانتصار على روسيا، هو أمر من شأنه أن يقوض وحدة الحلفاء.

نزاع بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

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