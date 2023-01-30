النصر حاول ضم محمد الشناوي بالميركاتو الشتوي

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي تلقى عرضًا من النصر في الميركاتو الشتوي.

محمد الشناوي تلقى عرضًا من النصر

وأوضح عبدالحفيظ، أن محمد الشناوي تلقى أكثر من عرض احتراف خلال الفترة الماضية، أبرزها؛ النصر وويجان الإنجليزي، إلا أن الحارس الدولي وضع مصلحة الأهلي أولًا وآثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها.

وأضاف: “هذا شيء يُحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الأهلي، الذي ضرب مثلًا في الإخلاص لناديه، وتقديره لحاجة الفريق لجهوده، وإصراه على الاستمرار في مواصلة المسيرة، لتحقيق المزيد من الإنجازات للأهلي وإسعاد جماهيره”.

وتابع: “الروح التي تعامل بها محمد الشناوي وعدم تأثره بالإغراءات المالية تعكس فيمته الكبيرة عند الأهلاوية، مسؤولين وجماهير، وإن ردة فعله تجاه هذه العروض، وفي هذا التوقيت كانت وستظل محل تقدير عند كل قيادات النادي، وفي مقدمتهم محمود الخطيب الذي أثنى على الحارس بشدة”.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن ما يقدمه اللاعبون في مثل هذه المواقف يدعو للاطمئنان على مسيرة الفريق، خاصة أن جميعهم يتعاملون بمنطق مصلحة النادي أولًا، مع التأكيد الكامل من جانب النادي ومسؤوليه على حقوقهم في كل الاتجاهات.

تعويض غياب أوسبينا

وكان حارس مرمى النصر الأساسي، الكولومبي دافيد أوسبينا قد تعرض لإصابة قوية، وخضع لجراحة في المرفق، ليتأكد غيابه لشهرين على الأقل، ودخلت الإدارة في مفاوضات مع أكثر من حارس لتعويضه، قبل ضم الأرجنتيني أوجستين روسي.