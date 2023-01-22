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حقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق

النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة

2023-01-22 الساعة 11:37
النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة
المواطن - فريق التحرير

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اختُتمت مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بصعود النصر إلى الصدارة، بعد ساعات من تواجد الهلال بها عقب فوزه على نادي أبها.

نتائج الجولة الـ14 

وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت الخميس الماضي، بتعادل العدالة مع الباطن بهدف لكل فريق، وفوز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية دون رد.

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وفي مباريات الجمعة فاز الخليج على الرائد بثلاثية دون رد، بينما فاز ضمك على الفتح بثلاثية لهدف، وتعادل التعاون مع الشباب بهدف لكل فريق، وفي مباراة أمس فاز الوحدة على الطائي بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز الهلال على أبها بهدفين لهدف، وفاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد.

الهلال وأبها - سعود عبدالحميد

ترتيب دوري روشن 

وبعد مرور 14 جولة، يتواجد النصر في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 31 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

الفتح ثامنًا والطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة لكل منهما، الاتفاق عاشرًا برصيد 16 نقطة.

الشباب والتعاون

الرائد في المركز الـ11 في ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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