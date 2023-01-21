النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق

أصبح مدرب فريق النصر، الفرنسي رودي جارسيا في ورطة كبيرة قبل مواجهة الاتفاق المقبلة، بسبب غياب رباعي حراسة المرمى للإصابة.

إصابة حراس مرمى النصر

وتلقى جارسيا صدمة كبرى بعد تعرض حارس المرمى الأساسي، الكولومبي دافيد أوسبينا خلال مباراة الشباب الماضية، ليجري عملية جراحية في المرفق، ويتأكد غيابه لمدة 8 أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وتعرض الحارس البديل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليد عبدالله لإصابة في الركبة، فيما يُعاني أمين بخاري من إصابة عضلية، واشتكى الحارس الرابع، نواف العقيدي من آلام في الظهر خلال مران الأمس.

وقرر جارسيا الاستعانة بحارسي المرمى في درجتي الشباب، عبدالعزيز العويرضي وحمد العتيبي، لسد احتياج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن يستقر على الحارس الأساسي الذي سيعوض أوسبينا في مباراة الاتفاق المقبلة.

مواجهة قوية ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يحتل العالمي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.