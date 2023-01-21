جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر الشؤون الإسلامية تُتيح التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية حكام مباراة الوحدة ضد الطائي مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
أصبح مدرب فريق النصر، الفرنسي رودي جارسيا في ورطة كبيرة قبل مواجهة الاتفاق المقبلة، بسبب غياب رباعي حراسة المرمى للإصابة.
وتلقى جارسيا صدمة كبرى بعد تعرض حارس المرمى الأساسي، الكولومبي دافيد أوسبينا خلال مباراة الشباب الماضية، ليجري عملية جراحية في المرفق، ويتأكد غيابه لمدة 8 أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات.
وتعرض الحارس البديل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليد عبدالله لإصابة في الركبة، فيما يُعاني أمين بخاري من إصابة عضلية، واشتكى الحارس الرابع، نواف العقيدي من آلام في الظهر خلال مران الأمس.
وقرر جارسيا الاستعانة بحارسي المرمى في درجتي الشباب، عبدالعزيز العويرضي وحمد العتيبي، لسد احتياج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن يستقر على الحارس الأساسي الذي سيعوض أوسبينا في مباراة الاتفاق المقبلة.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يحتل العالمي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.