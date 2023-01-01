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بعد انضمامه إلى صفوفه

النصر لـ رونالدو: نجم عالي ما تشوف العين غيره

2023-01-01 الساعة 3:00
النصر لـ رونالدو: نجم عالي ما تشوف العين غيره
المواطن - فريق التحرير

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وجه نادي النصر رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

النصر يتغنى برونالدو

وحسم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر صفقة انتقال كريستيانو صاحب الـ37 عامًا إلى صفوفه، مساء الجمعة، حيث أعلن عن توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لكريستيانو رونالدو وهو يحمل قميص العالمي، وعلق قائلًا: “نجم عالي.. ما تشوف العين غيره.. لي ليالي عاشق وقلبي أسيره”.

وبدأت آثار صفقة انضمام رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الظهور بعد ساعات من الإعلان رسميًا، حيث زادت حسابات النادي الرسمية بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو نصراوي
كريستيانو بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

الجماهير تترقب وصول كريستيانو

ومن المقرر أن يصل رونالدو إلى الرياض، اليوم الأحد، بصحبة مسلي آل معمر، على أن يُنظم نادي النصر احتفالًا كبيرًا للنجم البرتغالي، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

رونالدو مع رئيس النصر
كريستيانو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

ولم يعلن نادي النصر قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن التقارير تُشير إلى أن كريستيانو سيتقاضى راتبًا يصل إلى 173 مليون إسترليني سنويًا، وتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للعالمي.

وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده معه بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

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