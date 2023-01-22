النصر يؤكد مشاركة رونالدو ضد الاتفاق

أعلن نادي النصر عن تأكد مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام نادي الاتفاق مساء الأحد في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” : ” العالم أجمع يترقب الأحد، كل الأعين نحو النصر، رونالدو في ظهوره الأول مع العالمي”.

وتنطلق مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مرسول بارك، كما تُنقل على قناة SSC.

رونالدو سيخطف الأنظار