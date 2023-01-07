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في دوري روشن

النصر يتألق بـ6 أرقام مميزة

2023-01-07 الساعة 2:24
النصر يتألق بـ6 أرقام مميزة
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى لافتًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر أكثر من قائمة مميزًا.

الفوز ضد الطائي

ولعب النصر ضد الطائي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، في إطار منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.

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ورفع العالمي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والهلال، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

النصر ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

النصر يتألق في الدوري

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر من قائمة مميزة بعد فوزه على الطائي، حيث فض الشراكة مع الشباب، ليصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 9 مباريات.

وأصبح العالمي الأقل تعرضًا للخسارة، حيث هُزم في لقاء واحد بالتساوي مع الاتحاد والهلال، وبات صاحب أطول سلسلة بلا هزيمة في الموسم الحالي بـ10 لقاءات متتالية منذ هزيمته ضد التعاون في الجولة الثانية، وفاز بعدها 8 مرات وتعادل مرتين.

تاليسكا
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 27 هدفًا، كما أنه الأكثر تسديدًا على مرمى المنافسين برصيد 175 تسديدة بينهم 64 على المرمى.

ويُعتبر العالمي الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 7 مرات، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، كما أنه ثاني أقوى خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 6 مرات.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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