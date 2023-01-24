Icon

بيل جيتس يحذر من وباء أقوى من كورونا ويتعهد بالتبرع بنصف ثروته Icon الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان Icon أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي Icon اندلاع بركان أناك كاراكاتو في إندونيسيا Icon النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا Icon العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب Icon تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد Icon مسؤول ياباني بارز وبّخته والدته وخجلت من فعلته خلال زيارة رسمية Icon هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ الأهلي ضد البنك الأهلي Icon إدارة الدين يقفل طرح يناير بـ 3.466 مليارات ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من الدوري الأرجنتيني

النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا

2023-01-24 الساعة 11:03
النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

آجوستين روسي

ووقع الحارس صاحب الـ 28 عامًا لتعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي السبت قبل الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

انطلاق الجولة الـ14 من دوري روشن غدًا بمباراتين

Img

أنابيب الشرق توقع عقدًا مع نيوم بقيمة 373 مليون ريال

وسبق لـ روسي اللعب في صفوف نادي إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني ونادي ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني.

كما انضم للمنتخب الأول الأرجنتيني بداية من عام 2021.

آجوستين روسي

وفي سياق آخر، كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، عن مصير الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته في مباراة الشباب.

وغرد آل معمر قائلًا عن الحارس الكولومبي: “ستعود أقوى أوسبينا، الجميع بانتظارك”.

وأتت تغريدة آل معمر لتؤكد أن الحارس الكولومبي سيظل باقيًا مع نادي النصر رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس الكولومبي، لكسر في أحد عظام المرفق، حيث احتك به الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في إحدى الكرات مما سبب له كسرًا في أحد عظام المرفق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة