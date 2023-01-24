النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

آجوستين روسي

ووقع الحارس صاحب الـ 28 عامًا لتعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي السبت قبل الماضي.

وسبق لـ روسي اللعب في صفوف نادي إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني ونادي ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني.

كما انضم للمنتخب الأول الأرجنتيني بداية من عام 2021.

وفي سياق آخر، كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، عن مصير الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته في مباراة الشباب.

وغرد آل معمر قائلًا عن الحارس الكولومبي: “ستعود أقوى أوسبينا، الجميع بانتظارك”.

وأتت تغريدة آل معمر لتؤكد أن الحارس الكولومبي سيظل باقيًا مع نادي النصر رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس الكولومبي، لكسر في أحد عظام المرفق، حيث احتك به الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في إحدى الكرات مما سبب له كسرًا في أحد عظام المرفق.