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بعد تعادله سلبيًا مع الشباب

النصر يخطف صدارة الأرقام المميزة بدوري روشن

2023-01-15 الساعة 5:27
النصر يخطف صدارة الأرقام المميزة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تألقه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليحقق أكثر من رقم مميز.

تعادل سلبي

ولعب النصر ضد الشباب بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

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ورفع العالمي رصيده إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الثالث.

الشباب ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

تألق النصر

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر تحقيقًا للفوز في دوري روشن السعودي برصيد 9 انتصارات، وبفارق فوز وحيد عن كل من؛ الاتحاد، الشباب والتعاون، كما أن العالمي الأقوى هجوميًا بـ27 هدفًا.

ويتصدر العالمي قائمة الأقوى دفاعيًا هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه 6 مرات فقط، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كما أنه الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 8 مباريات، بالتساوي مع الشباب.

النصر والشباب
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر تسديدًا على مرمى المنافسين، والأقل استقبالًا للتسديدات، بعد مرور 13 جولة من دوري روشن السعودي.

ووصل العالمي إلى التعادل التاسع في تاريخ مواجهاته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري المحترفين، بينهم 6 كتعادل سلبي، كأكثر نتيجة حضرت بين الفرق الكبرى في تاريخ البطولة.

الشباب ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

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