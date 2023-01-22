النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور الأول لـ رونالدو

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في ختام مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د31' الهدف الأول لـ النصر عن طريق تاليسكاقد يهمّك أيضاً
النصر 1 × 0 الاتفاق#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/1ho3MibscC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
وسجل البرازيلي تاليسكا هدف الأسبقية لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.
وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض هجوميًا في أكثر من مناسبة عبر هجمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن دون جدوى، ليفوز الأصفر بهدف دون رد ويُصبح رصيده 33 نقطة في صدارة دوري روشن، مستردًا الصدارة من نادي الهلال.
بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.
وشهد اللقاء، الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو مع أصفر الرياض في لقاء رسمي، منذ الانضمام للفريق العاصمي مطلع يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وحضر المباراة 22 ألف متفرج في ملعب مرسول بارك، لمتابعة الظهور الأول لـ رونالدو بقميص أصفر الرياض.