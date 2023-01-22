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بعد فوز ثمين على نادي الاتفاق

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور الأول لـ رونالدو

2023-01-22 الساعة 10:38
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور الأول لـ رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في ختام مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل البرازيلي تاليسكا هدف الأسبقية لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.

النصر والاتفاق - دوري روشن - كريستيانو رونالدو

النصر يستعيد الصدارة

وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض هجوميًا في أكثر من مناسبة عبر هجمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن دون جدوى، ليفوز الأصفر بهدف دون رد ويُصبح رصيده 33 نقطة في صدارة دوري روشن، مستردًا الصدارة من نادي الهلال.

بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.

النصر والاتفاق - بيتي مارتينيز

وشهد اللقاء، الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو مع أصفر الرياض في لقاء رسمي، منذ الانضمام للفريق العاصمي مطلع يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحضر المباراة 22 ألف متفرج في ملعب مرسول بارك، لمتابعة الظهور الأول لـ رونالدو بقميص أصفر الرياض.

تاليسكا - النصر والاتفاق

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