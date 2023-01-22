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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق

2023-01-22 الساعة 2:25
النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

العالمي يستضيف الاتفاق اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

النصر يتفوق ضد الاتفاق

وسبق أن لعب النصر ضد الاتفاق 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، وتعادلا في 7 لقاءات.

النصر ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء واحدًا، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات فقط.

تاليسكا
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 5 لقاءات في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وسجل 12 هدفًا واستقبل مثلهم.

ويُعد الفريقان هما الأقل في عدد الكرات المرتطمة بالقائم والعارضة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث ارتدت كرة واحدة للعالمي من القائم، وليس للاتفاق أي ضربة شبيهة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

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