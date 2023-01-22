النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

العالمي يستضيف الاتفاق اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

النصر يتفوق ضد الاتفاق

وسبق أن لعب النصر ضد الاتفاق 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، وتعادلا في 7 لقاءات.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء واحدًا، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات فقط.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 5 لقاءات في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وسجل 12 هدفًا واستقبل مثلهم.

ويُعد الفريقان هما الأقل في عدد الكرات المرتطمة بالقائم والعارضة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث ارتدت كرة واحدة للعالمي من القائم، وليس للاتفاق أي ضربة شبيهة.