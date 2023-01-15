النصر يستهدف ضم كريم بنزيما

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم بنزيما هدف النصر الجديد

وأشارت شبكة le10sport الفرنسية، إلى أن كريم بنزيما يعد الهدف التالي لنادي النصر، مضيفة: “مسؤولو العالمي لإعادة الأيام الخوالي بين المهاجم الفرنسي ورونالدو، عندما تزاملا معًا في ريال مدريد”.

وأضافت الشبكة الفرنسية، اليوم الأحد: “النصر يجهز عرضًا مغريًا لإقناع كريم بنزيما بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، إذا لم يوقع عقده الجديد رفقة ريال مدريد”.

وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يتفق المرينغي مع النجم الفرنسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، بشأن العقد الجديد حتى الآن.

رونالدو في النصر

وجاء اهتمام نادي النصر بضم بنزيما، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2025، وتُشير التقارير إلى حصوله على 200 مليون يورو.

ويستعد رونالدو لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث سيشارك ضد الاتفاق، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وستُقام يوم 22 يناير، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.