النصر يستهدف ضم كريم بنزيما

اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة كريستال بالاس التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار أبرز محطات في مسيرة شايع النفيسة مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة 58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022 تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول
تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت شبكة le10sport الفرنسية، إلى أن كريم بنزيما يعد الهدف التالي لنادي النصر، مضيفة: “مسؤولو العالمي لإعادة الأيام الخوالي بين المهاجم الفرنسي ورونالدو، عندما تزاملا معًا في ريال مدريد”.
وأضافت الشبكة الفرنسية، اليوم الأحد: “النصر يجهز عرضًا مغريًا لإقناع كريم بنزيما بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، إذا لم يوقع عقده الجديد رفقة ريال مدريد”.
وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يتفق المرينغي مع النجم الفرنسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، بشأن العقد الجديد حتى الآن.
وجاء اهتمام نادي النصر بضم بنزيما، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2025، وتُشير التقارير إلى حصوله على 200 مليون يورو.
ويستعد رونالدو لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث سيشارك ضد الاتفاق، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وستُقام يوم 22 يناير، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.