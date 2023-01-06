النصر يسعى لتعزيز صدارته

يأمل النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في مواصلة تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الطائي اليوم.

الطائي ضيفًا على العالمي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الطائي على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العالمي بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

النصر يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الطائي اليوم، بهدف تحقيق الفوز وزيادة الفارق مع أقرب منافسيه الشباب والهلال أصحاب الـ25 نقطة، كما أن اللقاء على ملعبه وبحضور جماهيري كبير، ما يحفز لاعبيه.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداء مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة، وتمكن من تسجيل 25 هدفًا، واستقبل 6 أهداف فقط.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل جيد في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل 17 أهداف، واهتزت شباكه 14 مرة.

ويتصدر العالمي قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل المنطقة وخارجها في دوري روشن السعودي هذا الموسم، فيما يتساوى الطائي مع الاتحاد كأكثر الفرق تسجيلًا بالرأسيات.