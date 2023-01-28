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لتدعيم صفوفه بالشتوية

النصر يسعى لضم مراد باتنا

2023-01-28 الساعة 1:21
النصر يسعى لضم مراد باتنا
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لضم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

النصر يستهدف ضم مراد باتنا

وأكدت تقارير أن الإدارة النصراوية تستهدف ضم مراد باتنا، قبل نهاية الميركاتو الشتوي، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مع الفتح.

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كما لفت المصور الصحافي فهد المري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع مراد باتنا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة المري، وأشادت بإمكانيات مراد باتنا الفنية والبدنية، وتمنوا أن تنجح الإدارة النصراوية في حسم الصفقة قبل نهاية الميركاتو الشتوي، مؤكدين أنه الحلقة المفقودة في تشكيلة الفريق الحالية.

وكان نادي الفتح قد أعلن مؤخرًا عن تجديد عقد مراد باتنا صاحب الـ32 عامًا، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2025، خاصة أنه يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا منافسات كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

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