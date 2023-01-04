النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية

أعلن نادي النصر قبل قليل عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” : ” يتقدم مجلس إدارة النادي بجزيل الشكر للرمز الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه السخي للحصول على شهادة الكفاءة المالية”.

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي كشف عن 4 شروط لمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو غدًا أمام الطائي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : ” أولًا لابد من استلام البرازيلي جوليانو كافة مستحقاته ورفع عقوبة الفيفا لعقوبة المنع، ثانيًا إصدار وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية لـ النصر، ثالثًا أن تكون بطاقة رونالدو الدولية خالية من العقوبة الانضباطية المفروضة بإنجلترا، رابعًا إنهاء لجنة الاحتراف الإجراءات الإدارية لتسجيله”.