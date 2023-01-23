النصر يعلن عن بديل أوسبينا خلال ساعات

حسمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بديل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي دافيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرًا.

النصر يتفق مع أوجيستن روسي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن النصر حسم صفقة حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني أوجيستن روسي، لتعويض غياب أوسبينا، حيث سينضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولفت جاليتي في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أوجيستن روسي سينتقل إلى النصر اليوم، متوقعًا أن يعلن النصر عن إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وتسعى إدارة النصر لتعويض غياب أوسبينا، ليرتبط اسمها بأكثر من حارس مرمى في الميركاتو الشتوي الحالي، ومنهم؛ حارس باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، وحارس إيفرتون، البوسني أسمير بيجوفيتش.

إصابة قوية لأوسبينا

وتعرض حارس النصر الأساسي، أوسبينا للإصابة خلال مواجهة الشباب، وخضع لعملية جراحية في المرفق الأسبوع الماضي، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.

ومن المقرر أن يغيب الحارس الكولومبي عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة بالتدريبات، ما دفع الإدارة للتفاوض مع حارس آخر، خاصة أنه من الركائز الأساسية، وتشهد الفترة المقبلة منافسة قوية في جميع البطولات.