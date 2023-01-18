النصر يفقد خدمات أوسبينا 8 أسابيع

كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقعة لغياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا عن مباريات نادي النصر بعد إصابته في مباراة الشباب في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب ما ذكرته قناة SSC فإن الحارس الكولومبي سيغيب لمدة 8 أسابيع عن مباريات أصفر الرياض وليس 6 أسابيع.

مصير أوسبينا

وفي سياق آخر، كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، عن مصير الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته في مباراة الشباب.

وغرد آل معمر قائلًا عن الحارس الكولومبي: “ستعود أقوى أوسبينا، الجميع بانتظارك”.

وأتت تغريدة آل معمر لتؤكد أن الحارس الكولومبي سيظل باقيًا مع نادي النصر رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس الكولومبي، لكسر في أحد عظام المرفق، حيث احتك به الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في إحدى الكرات مما سبب له كسرًا في أحد عظام المرفق.

شرط نافاس

وفي سياق آخر، حدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطه من أجل إتمام انتقاله لنادي النصر بالفترة المقبلة.

وكانت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة ذكرت أن النصر يفكر في ضم نافاس لتعويض غياب الحارس الكولومبي، وأن إدارة مسلي آل معمر تعتمد على وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو لإتمام صفقة نافاس، خاصة أن الأخير زامل رونالدو في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وأضافت Marca أن نافاس اشترط على إدارة النصر سرعة إتمام المفاوضات للانتقال إلى أصفر الرياض خاصة في ظل وجود عرض مكسيكي له.