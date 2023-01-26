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النصر يقترب من حسم صفقة أكرم عفيف

2023-01-26 الساعة 7:14
النصر يقترب من حسم صفقة أكرم عفيف
المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن نجم السد القطري، أكرم عفيف في طريقه للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أكرم عفيف يقترب من النصر

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، مساء اليوم الخميس، أن المفاوضات بين النصر والسد القطري، لحسم صفقة أكرم عفيف دخلت في المرحلة النهائية.

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أكرم عفيف
أكرم – المصدر @RudyGaletti

وأشار جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي النصر يرغب في تسريع المفاوضات مع أكرم عفيف خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يسعى لإتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وفي حالة نجاح النصر في التعاقد مع أكرم عفيف، سيكون ثالث صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحارس المرمى الأرجنتيني أوجستين روسي.

أكرم عفيف
أكرم – المصدر @RudyGaletti

النصر في الموسم الحالي

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة بعد مرور 14 جولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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