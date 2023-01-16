النصر يُفاضل بين حارسين لتعويض أوسبينا

تسعى إدارة نادي النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تعرض حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا لإصابة قوية.

إصابة أوسبينا

وأُصيب أوسبينا خلال مواجهة النصر ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعد كرة اشترك فيها مع المهاجم الأرجنتيني جوانكا في اللحظات الأخيرة، ليُغادر الملعب.

وأكدت الفحوصات غياب أوسبينا لـ6 أسابيع، قبل أن يكشف النصر، مساء اليوم الاثنين، عن خضوعه لعملية جراحية في المرفق، يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.

النصر يبحث عن بديل

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “المدرب الفرنسي رودي جارسيا طلب التعاقد مع حارس مرمى على وجه السرعة، لتعويض أوسبينا، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية ضد الشباب”.

وأضافت: “كيلور نافاس هو الخيار الأول للنصر، على أن تكون زيارة الحارس الكوستاريكي مع فريقه باريس سان جيرمان إلى الرياض لخوض مباراة ضد نجوم الهلال والنصر يوم الخميس المقبل، فرصة مواتية لحسم الصفقة”.

وتابعت “ماركا”: “المغربي منير المحمدي، حارس فريق الوحدة الحالي، هو خيار آخر أمام النصر، لكن نافاس هو الأولوية، وقد تكون مهمة التوقيع مع الحارس الكولومبي صعبة، بسبب رغبة سان جيرمان في الحصول على مقابل مالي كبير للتخلي عنه”.

وواصلت: “بعد وصول كريستيانو رونالدو، يريد النصر الاستمرار في اتخاذ خطوات للأمام، ويعرف أنه إذا اعتمد على كيلور نافاس في صفوفه، فقد تكون ضربة أخرى على المستوى الإعلامي والرياضي”.