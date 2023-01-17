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الأجهزة الإلكترونية تقلل التركيز

النظام النباتي يؤثر على الذاكرة

2023-01-17 الساعة 1:01
النظام النباتي يؤثر على الذاكرة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت استشاري المخ والأعصاب د. بيان علي، أمس الاثنين، مفاجأة غير متوقعة بشأن النظام النباتي، مشيرة إلى أنه يؤثر على الذاكرة.

وتابعت د. بيان، خلال لقائها مع برنامج الراصد، زارني شباب صغار بالعمر في العيادة لمعالجة النسيان.

الأجهزة الإلكترونية

وأضافت: أن استخدام الأجهزة الإلكترونية يقلل التركيز أيضًا.

 

 

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