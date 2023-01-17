السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة فوائد عديدة لمنقوع التين المجفف على الريق تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة السودان يستعين بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق النظام النباتي يؤثر على الذاكرة وزير الصحة يتسلم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات اكتشاف إنزيم يمنع الإصابة بعمى السكري الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًّا بشأن الانتخابات التشريعية
كشفت استشاري المخ والأعصاب د. بيان علي، أمس الاثنين، مفاجأة غير متوقعة بشأن النظام النباتي، مشيرة إلى أنه يؤثر على الذاكرة.
فيديو | استشاري المخ والأعصاب د. بيان علي: النظام النباتي يؤثر في الذاكرة وزارني شباب صغار بالعمر في العيادة لمعالجة النسيان واستخدام الأجهزة الإلكترونية يقلل التركيز#الراصد pic.twitter.com/wcmNygOn3Mقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 16, 2023
وتابعت د. بيان، خلال لقائها مع برنامج الراصد، زارني شباب صغار بالعمر في العيادة لمعالجة النسيان.
وأضافت: أن استخدام الأجهزة الإلكترونية يقلل التركيز أيضًا.